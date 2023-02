Johanssonová: Organizovaný zločin je pre EÚ nebezpečný ako terorizmus

Brusel 8. februára (TASR) - Organizovaný zločin predstavuje pre krajiny Európskej únie hrozbu rovnako silnú ako terorizmus. Vyhlásila to eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová po utorňajšej návšteve belgického prístavu Antverpy, ktorý je podľa Europolu hlavnou vstupnou bránou pre kokaín do Európy. Na základe belgických médií o tom informuje spravodajca TASR.



Johanssonová, ktorú na pracovnej návšteve v prístave sprevádzala belgická federálna ministerka vnútra Annelies Verlindenová, upozornila, že hrozba, ktorej dnes spoločnosť čelí zo strany organizovaného zločinu, je rovnako veľká ako hrozba terorizmu.



"Musíme proti nej bojovať s rovnakou energiou, rovnako zodpovedne a s rovnakým odhodlaním," povedala Johanssonová na spoločnej tlačovej konferencii s Verlindenovou.



V roku 2022 bolo v antverpskom prístave zadržaných takmer 110 ton kokaínu. Obchodovanie s drogami spôsobuje v tomto meste čoraz väčšiu a násilnejšiu trestnú činnosť. V januári tohto roku zomrelo 11-ročné dievča, keď sa terčom výstrelov zločineckých skupín stal dom, kde bývala.



Eurokomisárka uviedla, že prišla vyjadriť podporu belgickým orgánom, a spresnia, že exekutíva EÚ predloží v apríli nové návrhy na boj proti korupcii.



"Až 60 percent zločineckých skupín je zapojených do korupcie v EÚ," pripomenula Johanssonová, ktorá koncom februára spolu s Verlindenovou odcestuje do Kolumbie a Ekvádoru, aby tam zintenzívnili spoločné úsilie v boji proti výrobe a vývozu drog. Z oboch týchto juhoamerických krajín prichádzajú do Európy veľké zásielky kokaínu, pričom colníci a prístavná polícia v Antverpách dokážu objaviť len časť z týchto nelegálnych zásielok.



"Zločinecké skupiny sú cezhraničné, preto potrebujeme medzinárodnú spoluprácu. Európska únia je tu na to, aby uľahčila policajnú spoluprácu medzi členskými krajinami, ale aj s tretími krajinami. Ak chceme bojovať proti tejto sieti, potrebujeme vlastnú sieť," opísala situáciu Johanssonová.



Komisárka zároveň pripomenula, že kriminalita spájaná s drogami je prítomná aj v jej rodnej krajine, vo Švédsku, kde podľa Johanssonovej došlo vlani k 90 bombovým útokom a 388 incidentom so strelnými zbraňami, ktoré si vyžiadali 61 úmrtí. "Za všetkými týmito prípadmi je viac-menej obchodovanie s drogami," skonštatovala.



Švédsko, ktoré aktuálne zaisťuje polročné predsedníctvo v Rade EÚ, si za jednu z priorít svojho predsedníctva stanovilo práve boj proti organizovanému zločinu v Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)