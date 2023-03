Johanssonová upozornila na možnú nezákonnosť britského návrhu o azyle

Brusel 9. marca (TASR) - Britský návrh zákona, ktorý umožní zamietnuť právo na azyl migrantom prichádzajúcim na malých plavidlách, môže byť porušením medzinárodných záväzkov tejto krajiny. Upozornila na to vo štvrtok eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Johanssonová pred stretnutím ministrov vnútra členských krajín EÚ v Bruseli povedala, že s britskou ministerkou vnútra Suellou Bravermanovou hovorila o tejto plánovanej legislatíve - ktorá môže byť porušením dohovorov EÚ i OSN.



Eurokomisárka chce podľa svojich slov v prvom rade zistiť, či je návrh v súlade s medzinárodnými povinnosťami. "(Bravermanová) prisľúbila, že je, preto zachovajme presvedčenie, že má pravdu. Musíme to však preskúmať hlbšie," uviedla.



Bravermanová v stredu pre stanicu ITV News povedala, že požiadala Johanssonovú, aby návrh britskej vlády podrobnejšie preskúmala. Upozornila však, že Spojené kráľovstvo už nie je členskou krajinou EÚ a preto si môže slobodne určovať svoju migračnú politiku i politiku v oblasti hraníc.



Do Británie tento rok cez Lamanšský prieliv prišlo viac než 3000 migrantov a britské úrady čelia viac než 160.000 nevybaveným žiadostiam o azyl, píše AFP. Tieto plavby, ktoré často organizujú pašerácke gangy, sú nebezpečné, dodáva agentúra.



Vláda britského premiéra Rishiho Sunaka tvrdí, že nový návrh zákona je jediná cesta, ako pašerácke gangy poraziť. Oponenti vrátane ľudskoprávnych organizácii a OSN však uvádzajú, že Spojené kráľovstvo sa tým stane medzinárodným vyvrheľom v spojitosti s konvenciami EÚ a OSN v oblasti azylu.