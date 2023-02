Johanssonová: Výstavba múrov na hranici EÚ nie je dobrým riešením

Brusel 1. februára (TASR) – Napriek tlaku viacerých krajín nechce Európska komisia (EK) platiť za výstavbu plotov alebo múrov proti neželanej migrácii na vonkajšej hranici EÚ. Uviedla to v utorok európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.



"Dlhoročne sa riadime zásadou nefinancovať múry a ostnaté drôty. Myslím si, že to by sa nemalo meniť," povedala Johanssonová v rozhovore pre európske médiá vrátane tlačovej agentúry DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



"Nevidím dôvod, prečo by sme mali naše stanovisko meniť," povedala švédska politička s zdôraznila, že stavanie múrov nie je v Európskej únii dobrým riešením. Ak je ich cieľom riadenie migrácie, je potrebné sa o ňu postarať dlho predtým, ako ľudia dorazia na hranice EÚ.



Johanssonová súčasne nevylúčila, že by z rozpočtu EÚ mohla byť financovaná určitá "fyzická infraštruktúra" na vonkajšej hranici EÚ. Mohlo by ísť napríklad o technológiu sledovania hraníc.



Ešte na jeseň 2021 viac ako desať členských štátov EÚ od Európskej komisie žiadalo, aby sa aspoň čiastočne hradili fyzické hraničné bariéry zo spoločného rozpočtu. Brusel to vtedy rozhodne odmietol.



Rakúsky kancelár Karl Nehammer najnovšie požaduje od EK dve miliardy eur na výstavbu hraničného plota medzi Bulharskom a Tureckom. O tejto témy by sa mohlo hovoriť aj na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli budúci týždeň.