Johanssonová zhodnotí situáciu s utečencami v Rumunsku a na Slovensku

Dieťa sedí v autobuse počas úteku z Ukrajiny v rumunskom meste Siret pri hranici s Ukrajinou v pondelok 28. februára 2022. Foto: TASR/AP

Utečenci, ktorí utekajú pred konfliktom zo susednej Ukrajiny, na rumunsko-ukrajinskej hranici, v rumunskom Sirete, v pondelok 28. februára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 28. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová odcestovala do Rumunska a v utorok navštívi Slovensko. Podľa informácií TASR je cieľom jej návštev zhodnotiť situáciu oboch členských krajín EÚ v súvislosti s utečencami z Ukrajiny.Komisárka v pondelok pricestovala do Rumunska, aby zhodnotila situáciu s ukrajinskými utečencami priamo na mieste a zistila, aké potreby má Rumunsko z hľadiska poskytovania pomoci a koordinácie zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o poskytovanie ochrany tým, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.Johanssonová v dopoludňajších hodinách navštívila mobilný utečenecký tábor na hraničnom priechode Siret medzi Ukrajinou a Rumunskom. Pri tejto príležitosti sa stretla s rumunským ministrom vnútra Lucianom Bodem a navštívila veliteľské centrum hraničnej polície.Popoludní má komisárka naplánované stretnutie s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom a premiérom Nicolae-Ionelom Ciucom a stretne sa aj so zástupcami občianskej spoločnosti.V utorok komisárka Johanssonová s rovnakým cieľom zavíta na Slovensko, kde sa stretne s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Rovnako má naplánované aj rozhovory so zástupcami občianskej spoločnosti.Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vstúpilo v posledných dňoch vyše 32.500 ukrajinských utečencov na územie Rumunska a viac ako 30.000 sa dostalo na Slovensko.