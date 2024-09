Johanssonová:V EP vzbudzujú obavy maďarské víza pre Rusov a Bielorusov

Budapešť/Brusel 4. septembra (TASR) - Maďarský vízový program takzvanej "národnej karty" teraz môže používať už nielen niekoľko štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii, ale aj občania dvoch krajín nepriateľských voči EÚ, čo vyvoláva vážne obavy o bezpečnosť schengenského priestoru. Povedala to v stredu komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová na stredajšom zasadnutí výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianske práva v Bruseli. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Členovia výboru sa zaujímali o to, ako Európska komisia (EK) hodnotí júlové rozhodnutie Budapešti rozšíriť svoj vízový program o občanov Ruska a Bieloruska.



Národnú kartu môžu získať občania tretích krajín výhradne za účelom zamestnania, pričom im umožňuje pobyt v Maďarsku maximálne na dva roky, vysvetľuje server.



Johanssonová vo svojom prejave a následne v odpovediach na otázky členov výboru upozornila, že v posledných dvoch rokoch EÚ zrušila zjednodušenie vízového režimu pre občanov Ruska a Bieloruska a EK odporučila prísnejšie posudzovanie žiadostí o víza. Po tomto kroku sa počet vydaných víz Rusom v EÚ znížil o 90 percent.



Komisárka pripomenula incidenty, ktoré sa nedávno stali v rôznych členských krajinách EÚ, vrátane prípadov podozrenia z ruskej sabotáže a špionáže.



Zdôraznila, že spoločnú zodpovednosť členských štátov pri ochrane hraníc a vnútornej bezpečnosti schengenského priestoru treba brať vážne. "Schengen je o dôvere," zdôraznila.



Johanssonová poslala ďalší list maďarskému ministrovi vnútra Sándorovi Pintérovi, v ktorom požiadala o ďalšie informácie týkajúce sa vydávania maďarskej národnej karty. Zaujíma sa v ňom nielen o to, či budú občania uvedených dvoch krajín podrobení prísnejšej bezpečnostnej previerke, ale aj o to, prečo Maďarsko potrebuje ruských a bieloruských pracovníkov a aké ekonomické výhody mu z toho plynú.



"V prípade žiadosti o národnú kartu vykonáva Maďarsko rovnaké migračné a bezpečnostné previerky ako v prípade iných povolení na pobyt. Národná karta sa vydáva s prihliadnutím na príslušné predpisy Európskej únie a s ohľadom na bezpečnostné riziká, ktoré môžu vzniknúť," uviedol Pintér 21. júla v reakcii na predchádzajúci list eurokomisárky.