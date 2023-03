John Bolton označil ICC za hrozbu pre diplomatické riešenie konfliktu

Washington 20. marca (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu je nebezpečná inštitúcia, ktorá ohrozuje diplomatické riešenie vojny. Uviedol to bývalý poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky stanice Sky News.



"ICC je nezákonný, pretože je uplatnením vládnej moci v (právnom) vákuu bez akéhokoľvek ústavného rámca, ktorý by ho držal pod kontrolou," povedal. "Je to veľmi nebezpečná inštitúcia a som presvedčený, že konanie ISS v tomto čase ohrozuje diplomatické riešenie na Ukrajine, ak chcete, aby sa konali (mierové) rokovania," dodal.



Spravodlivosť môžu podľa jeho slov dosiahnuť len obyvatelia Ruska prostredníctvom novej ruskej vlády. USA nie sú členom ICC a podľa Boltona by s touto inštitúciou nemali spolupracovať.



Bolton ako poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť pohrozil ICC a jeho personálu sankciami, ak bude vyšetrovať údajné vojnové zločiny spáchané Američanmi v Afganistane. ICC označil za "nelegitímny" a "prakticky pre nás už mŕtvy".