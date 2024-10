John Cleese, člen legendárnej skupiny Monty Python, má 85 rokov

Na snímke z roku 1969 sú členovia legendárnej britskej skupiny komikov Monty Python. Foto: TASR/AP

Weston-super-Mare/Bratislava 26. októbra (TASR) - Stál pri vzniku dnes už legendárneho zábavného programu britskej stanice BBC Monty Python's Flying Circus. Z kultovej šestice Monty Python bol najstarší a zároveň so 196 centimetrami aj najvyšší. V nedeľu 27. októbra bude mať John Cleese, britský herec, komik, spisovateľ a filmový producent 85 rokov.John Marwood Cleese sa narodil 27. októbra 1939 v mestečku Weston-super-Mare v britskom grófstve Somerset. Jeho rodina mala pôvodne priezvisko Cheese (syr), ale starý otec budúceho člena Monty Python ho zmenil Cleese. Aj napriek tomu sa John Cleese stal pre svoju nápadnú výšku i pre priezvisko terčom posmeškov zo strany rovesníkov. Ešte pred dvanástymi narodeninami sa mu totiž podarilo dorásť do výšky 180 centimetrov, takže ako sám hovorí, nikdy preňho nebolo ľahké "splynúť s davom vrstovníkov".Počas štúdia práva na Cambridgeskej univerzite bol Cleese s priateľom Grahamom Chapmanom členom univerzitného divadla Footlights, ktorého šéfom sa neskôr stal ďalší študent Eric Idle. To bol zárodok vzniku Monty Python. V tom istom období na Oxforde študovali Michael Palin a Terry Jones, pričom šesticu neskôr doplnil ako autor animácií Američan Terry Gilliam.Cleese ešte počas štúdia spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Zo 60. rokov minulého storočia pochádzajú programy The Frost Report (Frostova správa), At Last the 1948 Show (Konečne šou z roku 1948) či How to Irritate People (Ako dráždiť ľudí). Kompletná legendárna šestica - Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam a John Cleese - sa podľa Cleesovho životopisu prvýkrát zišla 11. mája 1969 v kašmírskej reštaurácii v londýnskom Hempsteade a odtiaľ sa presunuli do jeho neďalekého bytu, aby mohli pokračovať v tvorivej diskusii. Tak sa zrodila skupina Monty Python.V nedeľu 5. októbra 1969, krátko pred 23. hodinou, vo vysielaní britskej stanice BBC prvý raz zaznela okrídlená veta: "And now for something completely diferent." (A teraz o niečom úplne inom.) Začalo sa vysielanie jedného z najznámejších a najexcentrickejších zábavných programov, britskej televíznej šou Monty Python's Flying Circus. V rokoch 1969 - 1974 vznikli štyri série obsahujúce dokopy 45 polhodinových epizód. Diváci si Cleesa môžu napríklad pamätať vďaka "šialenej chôdzi", ktorú predviedol v jednom zo skečov Monty Python. Televízna šou okamžite zaujala intelektuálnym, absurdným i čiernym humorom plným paródií, slovných hračiek a doplneného svojráznymi animáciami.Cleese a Monty Python sú známi aj vďaka kultovým filmom Monty Python a Svätý Grál (1975), Život Briana (1979) a Monty Python: Zmysel života (1983).Herec, komik či scenárista Cleese však nebol iba Monty Python. V rokoch 1975 - 1979 stvárnil jednu z hlavných postáv v seriáli Hotel Fawlty Tower. Ako predstaviteľ hlavnej postavy sa predstavil aj v známej komédii Ryba menom Wanda (1988), za stvárnenie ktorej dostal Zlatý glóbus. Komédia mu priniesla aj Oscara ako autorovi scenára.Účinkoval aj vo filme Frankenstein (1994), v bondovkách Jeden svet nestačí (1999) a Dnes neumieraj (2002), jednu z vedľajších postáv stvárnil v snímke Harry Potter a Kameň mudrcov (2001) či v sci-fi filme Deň, keď sa zastavila Zem (2008).