John Glenn letel pred 60 rokmi ako prvý Američan do kozmu

Na archívnej snímke z 29. mája 2012 americký prezident Barack Obama udeľuje prestížnu Medailu slobody bývalému astronautovi Johnovi Glennovi v Bielom dome vo Washingtone.. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 14. mája 2015 bývalý americký astronaut a senátor John Glenn a jeho manželka Annie Glennová počas rozhovoru s americkou agentúrou Associated Press v Columbuse. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. februára (TASR) – Kozmonaut John Glenn sa stal prvým Američanom a v poradí tretím človekom na svete, ktorý sa vydal na cestu do vesmíru. Prví dvaja boli sovietski kozmonauti Jurij Gagarin (12. apríla 1961) a German Titov (6. augusta 1961).Od misie, v rámci ktorej John Glenn obletel trikrát našu planétu Zem, uplynie v nedeľu 20. februára 60 rokov.John Herschel Glenn sa narodil 18. júla 1921 v meste Cambridge v štáte Ohio. Základnú a strednú školu navštevoval v New Concord, kde aj ukončil vysokú školu Muskingum College. Pre lietanie sa nadchol už v detstve. Počas druhej svetovej vojny ho v marci 1942 zaradili do programu kadetov letectva, neskôr prešiel k námornej stíhacej letke a vyznamenal sa ako bojový pilot v Pacifiku. V 50. rokoch sa zúčastnil aj na operáciách počas kórejskej vojny.Mal povesť jedného z najlepších testovacích pilotov v krajine. V júli 1957 vytvoril transkontinentálny rýchlostný rekord letom z Los Angeles do New Yorku za 3 hodiny a 23 minút. Bol to zároveň prvý transkontinentálny let s priemernou nadzvukovou rýchlosťou, čo Glenna dostalo na titulné stránky novín.Aj táto skúsenosť ho kvalifikovala medzi 508 kandidátov na let do kozmu. John Glenn sa spolu s nimi zúčastnil v roku 1958 na sérii testov – každý kandidát musel splniť sedem kritérií. Muselo ísť o kvalifikovaných skúšobných pilotov prúdových lietadiel, museli mať nalietaných aspoň 1500 hodín a bakalárske tituly v inžinierstve. Podmienkou bola tiež výborná fyzická kondícia, vek do 40 rokov, no zároveň nesmeli byť vyšší, než 180 centrimetrov pre stiesnené pomery v kabíne kozmickej lode.Glenn splnil všetky požiadavky. V apríli 1959 ho vybrali do užšej skupiny siedmich uchádzačov v rámci misie Mercury, okrem neho medzi nimi boli Scott Carpenter, Gordon Cooper, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard a Deke Slayton.Od decembra 1961 do februára 1962 sa štart kozmickej lode z rôznych príčin desaťkrát odložil. Až jedenásty pokus bol úspešný – v malej kabíne kozmickej lode Friendship 7 odštartoval 20. februára 1962 40-ročný John Glenn do vesmíru.V priebehu 4 hodín a 56 minút trikrát obletel zemeguľu a dosiahol pritom rýchlosť viac ako 27.000 kilometrov za hodinu. Let sprevádzali viaceré technické problémy. Po uvoľnení tepelného ochranného štítu sa počas druhého a tretieho obletu Zeme pokazilo aj zariadenie automatickej stabilizácie kabíny a John Glenn musel prejsť na ručné riadenie. Poruchou bolo aj zvýšenie teploty v kabíne až na 41 stupňov Celzia. Napokon sa ale podplukovníkovi Glennovi podarilo úspešne pristáť v Atlantickom oceáne do 1300 kilometrov juhovýchodne od Bermúd.Hneď po návrate na Zem ho povýšili do hodnosti plukovníka, pretože bolo nesporné, že mal najväčšiu zásluhu na úspechu prvého amerického kozmického letu. V roku 1964 odišiel John Glenn z NASA a vydal sa na politickú dráhu. Do Senátu kandidoval po prvý raz v roku 1970, ale neuspel. Ako senátor za rodný štát Ohio vstúpil do Washingtonu o štyri roky neskôr, pričom jeho kariéra v Senáte trvala až do roku 1999.Blízky priateľ rodiny Kennedyovcov sa v roku 1983 pokúšal aj o získanie kandidatúry na post amerického prezidenta za demokratov, nebol však úspešný.Na prelome októbra a novembra 1998 sa na raketopláne Discovery opäť pozrel po 36 rokoch do kozmu ako člen sedemčlennej medzinárodnej posádky letu STS-95. Už 77-ročný americký veterán sa tak stal najstarším človekom, ktorý letel do vesmíru. Zomrel 8. decembra 2016 v nemocnici v meste Columbus v americkom štáte Ohio vo veku 95 rokov.Zdroj: mek.kosmo.cz, www.nasa.gov