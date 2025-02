John Grisham, autor bestsellerov oslavuje 70 rokov

Jonesboro/Bratislava 8. februára (TASR) - Patrí k autorom bestsellerov, z ktorých sa viaceré dočkali úspešných filmových spracovaní. John Grisham je obľúbeným spisovateľom aj na Slovensku, kde mu vyšlo viac ako 20 kníh. Preslávil sa už druhým románom Firma z roku 1991, z ktorého sa o dva roky stal rovnomenný úspešný film. V sobotu 8. februára bude mať americký spisovateľ, ktorý celosvetovo predal viac ako 300 miliónov výtlačkov, 70 rokov.



John Grisham sa narodil 8. februára 1955 v meste Jonesboro v americkom štáte Arkansas. V roku 1981 absolvoval štúdium na Mississippskej štátnej univerzite a začal vykonávať advokátsku prax, počas ktorej sa venoval desať rokov trestnému právu. V rokoch 1983 - 1990 pôsobil aj ako člen mississipskej Snemovne reprezentantov. Práve jeho právnická a politická kariéra mu poskytla mnohé námety pre romány.



Už jeho debutový román A Time to Kill z roku 1989 sa dočkal rovnomenného filmového spracovania, o ktoré sa v roku 1996 postaral režisér Joel Schumacher a v hlavných úlohách sa predstavili Sandra Bullocková a Matthew McConaughey.



Celosvetový úspech dosiahol druhým románom Firma z roku 1991, ktorý bol do slovenčiny preložený o dva roky neskôr. Bestseller z prostredia advokátskej firmy úspešne sfilmoval v roku 1993 Sydney Pollack a vo filme si výrazné úlohy zahrali Tom Cruise a Gene Hackman. V tom istom roku sa filmového spracovania dočkal aj ďalší Grishamov román Prípad Pelikán z roku 1992, ktorý je tiež preložený do slovenčiny. Do filmovej podoby ho spracoval Alan J. Pakula a v hlavných úlohách sa predstavili Julia Robertsová a Denzel Washington.



V roku 1994 sa predlohou k filmu stal do slovenčiny tiež preložený román Klient z roku 1993. Triler režíroval opäť Joel Schumacher a hlavné postavy stvárnili Susan Sarandonová a Tommy Lee Jones, ktorým sekundovali Samuel L. Jackson i Kevin Spacey.



Do slovenčiny preložená a do filmovej podoby spracovaná bola aj Cela smrti z roku 1994. Príbeh, odohrávajúci sa v roku 1967 v mestečku Greenville, sfilmoval James Foley s hercami ako Chrisom O´Donnellom, Hackmanom či Faye Dunawayovou.



Francis Ford Coppola v roku 1997 sfilmoval román Čarodejník (1995, slovensky 2022), v ktorom si zahrali Matt Damon, Danny DeVito či Jon Voight. Herecké hviezdy John Cussack, Hackman a Dustin Hoffman hrali v ďalšej snímke nakrútenej podľa rovnomennej knižnej predlohy Johna Grishama Porota (1996, slovensky 2003). Išlo o film zo súdnej siene režiséra Garyho Fledera z roku 2003.



Medzi komediálne snímky, ktoré vznikli na základe Grishamovho románu, patrí film Vianoce naruby (2004), ktorý režíroval Joe Roth. V hlavných úlohách sa predviedli Tim Allen a Jamie Lee Curtisová. Komédiu nakrútili podľa románu Skipping Christmas (2002), ktorý v slovenčine vyšiel pod názvom Také nezvyčajné Vianoce.



John Grisham napísal viac ako 40 kníh, pričom v minulom roku vyšiel v slovenčine jeho kriminálny román Chlapci z Biloxi a v tomto roku ďalší napínavý kriminálny príbeh Výkupné.



Autor bestsellerov si v roku 1981 zobral za ženu Renee Jonesovú, s ktorou má dve deti.