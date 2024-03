John Kelly pre CNN:Trump sa pochvalne vyjadril o Hitlerovi aj Putinovi

Washington 12. marca (TASR) - Donald Trump počas svojho pôsobenia vo funkcii amerického prezidenta povedal, že nacistický vodca Adolf Hitler "urobil aj isté dobré veci" a opakovane sa pochvalne vyjadril o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Uviedol to bývalý šéf kancelárie Bieleho domu John F. Kelly v rozhovore pre stanicu CNN.



Trump takisto opakovane ocenil aj severokórejského vodcu Kim Čong-una, uviedol Kelly v rozhovore so spravodajcom CNN Jimom Sciuttom.



Sciutto v článku na webovej stránke tejto stanice pripomenul, že osoby z prostredia Bieleho domu o Trumpových údajných pochvalných vyjadreniach o autokratoch hovorili už aj v minulosti.



John Francis Kelly je generál americkej námornej pechoty vo výslužbe a šéfom kancelárie Bieleho domu bol od júla 2017 do januára 2019. Podľa jeho svedectva Trump konkrétne oceňoval Adolfa Hitlera za prebudovanie nemeckého hospodárstva.



Trump sa k jeho tvrdeniam ešte nevyjadril, informuje Sky News. CNN uvádza, že exprezidentova hovorkyňa v roku 2021 jeho údajné pochvalné vyjadrenia o Hitlerovi poprela.



Počas svojho pôsobenia v Bielom dome (2017-2021) sa Trump opakovane stretol s Putinom i Kimom. John Kelly pôsobil ako šéf kancelárie Bieleho domu v prvých rokoch Trumpovej vlády.