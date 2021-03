John Kerry bude v Bruseli diskutovať o problematike klímy

Na archívnej snímke predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Brusel 9. marca (TASR) - Americký vyslanec pre problematiku zmeny klímy John Kerry odcestoval v utorok do Bruselu, aby diskutoval o transatlantickej spolupráci s európskymi úradníkmi v nadväznosti na rozhodnutie prezidenta Joea Bidena opäť sa zapojiť do globálneho úsilia o potlačenie klimatickej zmeny. Informovala o tom agentúra AP.Rovnako ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová aj Biden uviedol, že boj proti globálnemu otepľovaniu patrí medzi jeho najvyššie priority. Biden sa v prvých hodinách svojho prezidentovania vrátil k Parížskej klimatickej dohode, čím zrušil nariadenie svojho predchodcu Donalda Trumpa, ktorý od nej odstúpil. Kerry sa stretne s výkonným podpredsedom EK pre Európsku zelenú dohodu Fransom Timmermansom, aby rokovali o prípravách na budúci klimatický summit OSN, ktorý sa uskutoční v novembri v Glasgowe. Bude tiež hovoriť so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a zúčastní sa na týždňovom stretnutí komisie pre transatlantické opatrenia v oblasti klímy.Parížska klimatická dohoda z roku 2015 zaväzuje krajiny predložiť plány na zníženie emisií skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní fosílnych palív. Vedúci predstavitelia Európskej únie dosiahli v decembri ťažko vybojovanú dohodu o znížení emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.EÚ chce byť lídrom v boji proti globálnemu otepľovaniu a zaviazala sa k dosiahnutiu klimatickej neutrality do polovice storočia ako súčasť svojho európskeho akčného plánu Zelená dohoda. Vláda USA ešte musí oznámiť nový národný cieľ do roku 2030 zameraný na znižovanie emisií z fosílnych palív.Odborníci tvrdia, že akékoľvek medzinárodné úsilie zamerané na udržanie globálneho otepľovania hlboko pod dvoma stupňami Celzia - alebo ideálne 1,5 stupňa Celzia, ako bolo dohodnuté v Parížskej dohode - by bez USA bolo náročné. Vedci tvrdia, že čas pokročil, svet sa už od predindustriálnej doby oteplil o 1,2 stupňa Celzia.Okrem klimatického summitu OSN v novembri bude Kerry rokovať aj o prípravách na klimatický summit, ktorý sa bude konať v USA v dňoch 22. - 23. apríla. Kerry sa tiež stretne so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.