John Kerry odstupuje z funkcie vyslanca USA pre klímu

Washington 14. januára (TASR) - Americký vyslanec pre klímu John Kerry plánuje na jar tohto roku odstúpiť zo svojej funkcie, potvrdil v sobotu pre stanicu CNN zdroj blízky diplomatovi.



Kerry odchádza z funkcie po troch rokoch, ktoré strávil na čele americkej diplomacie v oblasti klímy za vlády prezidenta Joea Bidena.



Zdroj blízky Kerrymu uviedol, že sa v januári ešte zúčastní na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, a očakáva sa, že sa vo februári zúčastní i na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC).



Kerry (80), bývalý minister zahraničných vecí Spojených štátov a demokratický kandidát na prezidenta v roku 2004, viedol rokovania USA na troch medzinárodných klimatických samitoch, z ktorých posledný sa konal v Dubaji.



Kerry sa osobitne zasadzoval za obnovenie medzinárodných rokovaní o klíme medzi USA a Čínou, a bol kľúčovým aktérom pri rokovaniach o vlaňajšej Sunnylandskej dohode, rozsiahlej klimatickej dohode medzi oboma krajinami pred konferenciou COP28. Kerry má v úmysle zapojiť sa do Bidenovej kampane.



Kerry pred nástupom do Bidenovej administratívy dlho pracoval na klimatických otázkach. Ako minister zahraničných vecí zohral kľúčovú úlohu pri rokovaniach o parížskej klimatickej dohode, ktorú v roku 2015 prijalo takmer 200 krajín a ktorá je zameraná na riešenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.



V roku 2019 Kerry spoluzakladal dvojstrannú iniciatívu svetových lídrov a známych osobností na boj proti klimatickej kríze s názvom World War Zero.



Kerry tiež desaťročia pôsobil v Senáte po boku Bidena. Do Senátu bol prvýkrát zvolený za zástupcu štátu Massachusetts v roku 1984 po tom, ako pôsobil ako viceguvernér tohto štátu za pôsobenia guvernéra Michaela Dukakisa.



V roku 2009, keď sa Biden stal viceprezidentom, Kerry prevzal jeho funkciu predsedu senátneho výboru pre zahraničné vzťahy. Ministrom zahraničných vecí USA bol v rokoch 2013-2017.