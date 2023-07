John Kerry pricestoval do Číny na rokovania o klíme

Peking 16. júla (TASR) - Osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky John Kerry pricestoval v nedeľu do Číny, aby obnovil rokovania o klimatických záležitostiach. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Kerryho návšteva potrvá do stredy. Čína a USA od pondelka absolvujú hlbokú výmenu názorov o klimatických záležitostiach, uviedla čínska stanica CCTV po tom, ako tento vyslanec priletel do Pekingu.



Čína vlani v auguste oznámila, že končí spoluprácu s USA v kľúčových oblastiach vrátane klimatickej zmeny. Reagovala tým na návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane (2.-3. augusta 2022).



Napätie medzi Pekingom a Washingtonom sa zvýšilo aj spojitosti s obchodnými vzťahmi, podporou zo strany Číny pre ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojnu na Ukrajine, či územné nároky Číny v Juhočínskom mori i Východočínskom mori. Americká vláda však klímu označila za oblasť možnej spolupráce s Pekingom, pripomína AFP.



Kerry je tretí vysokopostavený americký politik, ktorý túto východoázijskú krajinu v nedávnom období navštívil. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bol v Číne v júni a americká ministerka financií Janet Yellenová v júli.



Oficiálny denník China Daily Kerryho návštevu označil za ďalšie znamenie, že sa obe strany pokúšajú zastaviť zvyšovanie napätia vo vzájomných vzťahoch.



Spojené štáty a Čína sú najväčšími svetovými producentmi emisií skleníkových plynov, pripomína AFP. Zároveň sú však aj jednými z najväčších investorov do obnoviteľných zdrojov energie.