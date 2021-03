John Kerry varuje, že klimatická dohoda z Paríža nestačí

Brusel 9. marca (TASR) - Americký vyslanec pre problematiku zmeny klímy John Kerry v utorok naliehal, aby Brusel a Washington oživili spoločné úsilie v boji proti klimatickým zmenám skôr, ako budú škody nezvratné. Varoval, že svet v súvislosti s otepľovaním čelí "mimoriadnej kríze".



Kerry v utorok pricestoval do Bruselu, aby tam s predstaviteľmi európskych inštitúcií rokoval o problematike zmeny klímy a spolupráci v tejto oblasti medzi EÚ a USA. Ide o prvé takéto rokovania s EÚ od zmeny administratívy vo Washingtone.



Kerry ako minister zahraničných vecí vo vláde bývalého prezidenta USA Baracka Obamu spolupracoval s členskými štátmi EÚ na koncipovaní Parížskej klimatickej dohody, ktorá bola prijatá v roku 2015. Keď sa prezidentom USA stal Donald Trump, Spojené štáty od nej odstúpili.



Administratíva nového prezidenta USA Joea Bidena zaradila boj proti globálnemu otepľovaniu medzi svoje najväčšie priority a Biden sa hneď v prvých hodinách v úrade vrátil k Parížskej klimatickej dohode, čím zrušil Trumpovo nariadenie.



Podľa agentúry AFP Kerryho v Bruseli v utorok prijal podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans, ktorý je zodpovedný za Európsku zelenú dohodu. Spoločne rokovali o prípravách na budúci klimatický summit OSN naplánovaný na november tohto roku v Glasgowe.



"Glasgow je posledná výnimočná príležitosť, ktorú máme," vyhlásil Kerry a dodal, že summit v tomto škótskom meste predstavuje nádej, že "svet sa spojí a bude stavať na Paríži".



Podľa jeho slov samotná parížska dohoda už nestačí. Varoval totiž, že aj keď zmluvné štáty splnia svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazali v Paríži, globálna teplota môže ďalej nebezpečne stúpať.



Poukázal aj na to, že "nerobíme všetko, čo sme si predsavzali v Paríži". Na základe toho Kerry zdôraznil, že "toto je okamih, aby sa krajiny, rozumné vlády a ľudia spojili a urobili svoju robotu. Dokážeme to".



Timmermans na rokovaní s Kerrym sľúbil, že "budeme pracovať bok po boku, aby sme v Glasgowe dosiahli úspech".



Vyhlásil tiež, že je "absolútne presvedčený, že keď USA a Európa spolupracujú, dokážu pohnúť aj horami".



Kerry má v Bruseli naplánované aj rokovania so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a zúčastní sa i na zasadnutí komisie pre transatlantické opatrenia v oblasti klímy.