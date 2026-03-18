Streda 18. marec 2026
John Roberts vyzval na ukončenie osobných útokov proti sudcom

Na archívnej snímke z 12. mája 2025 predseda Najvyššieho súdu USA John Roberts reaguje na podujatí vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 18. marca (TASR) - Predseda Najvyššieho súdu USA John Roberts v utorok vyhlásil, že osobné útoky proti sudcom sú „nebezpečné a musia prestať“. Americký prezident Donald Trump pred niekoľkými dňami sudcov kritizoval, pretože nepodporili rozhodnutia jeho administratívy, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Roberts v prejave na podujatí na Riceovej univerzite v Houstone prezidenta Trumpa priamo nemenoval. Podľa jeho slov je kritika súdnych rozhodnutí vítaná a často zdravá, ale osobné útoky proti sudcom prekračujú hranice.

„Problémom niekedy je, že kritika sa môže presunúť z právnej analýzy na osobnosti... A to, úprimne povedané, môže byť dosť nebezpečné,“ uviedol Roberts.

„Sudcovia v celej krajine tvrdo pracujú, aby rozhodovali správne. A ak tak nerobia, ich názory sú terčom kritiky... Ale osobne zamerané nepriateľstvo je nebezpečné a musí sa s ním skoncovať,“ dodal.

Reuters pripomína, že Trumpova administratíva sa opakovane postavila proti sudcom, ktorí rozhodli v jeho neprospech vo viacerých sporoch od návratu do Bieleho domu vlani v januári.

V nedeľu Trump na sociálnych sieťach kritizoval sudcu Jamesa Boasberga, pretože minulý týždeň zamietol predvolania vydané v rámci vyšetrovania predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella.

Trump vyzval na odvolanie Boasberga z akýchkoľvek prípadov súvisiacich s ním a dodal, že sudca by mal „podstúpiť prísne disciplinárne opatrenia“ spolu s „mnohými ďalšími skorumpovanými sudcami“.

Prezident ešte minulý rok vyzval Kongres na Boasbergov impeachment (proces odvolania) a označil ho za „radikálneho ľavičiara“. Roberts za to Trumpa kritizoval a žiadosť o impeachment označil za „nevhodnú reakciu na nesúhlas so súdnym rozhodnutím“.

Konzervatívni sudcovia vrátane Robertsa majú v deväťčlennom Najvyššom súde väčšinu šiestich sudcov a v uplynulom roku Trumpa svojimi rozhodnutiami viackrát podporili. Najvyšší súd však minulý mesiac v rozhodnutí, ktorého autorom bol Roberts, označil Trumpove globálne clá za nezákonné. Šiestich sudcov, ktorí toto rozhodnutie podporili, prezident kritizoval vo svojom nedeľnom príspevku na sociálnych sieťach.

K liberálnej trojici (Sotomayor, Kagan, Jackson) sa okrem Robertsa pridali aj ďalší dvaja konzervatívci - Brett Kavanaugh a Neil Gorsuch.
