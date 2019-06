John Sanders končí ako šéf Úradu colnej a pohraničnej ochrany USA

K jeho odchodu prichádza v čase kritiky, ktorú si úrad vyslúžil za zaobchádzanie s deťmi migrantov zadržiavaných pri štátnej hranici s Mexikom.

Washington 26. júna (TASR) - Komisár amerického Úradu colnej a pohraničnej ochrany (CBP) John Sanders odstupuje zo funkcie. K jeho odchodu prichádza v čase kritiky, ktorú si úrad vyslúžil za zaobchádzanie s deťmi migrantov zadržiavaných pri štátnej hranici s Mexikom, informuje v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá.



Denník The New York Times, odvolávajúci sa na nemenovaného federálneho úradníka, napísal, že Sanders zo svojho postu odstúpi v priebehu nasledujúcich týždňov.



Sanders v pondelkovej správe, ktorej kópiu zverejnila spravodajská stránka Axios.com, svojim zamestnancom oznámil, že jeho rezignácia vstúpi do platnosti 5. júla.



K Sandersovmu odchodu prichádza v čase narastúcej kritiky verejnosti v súvislosti so znepokojivými nehygienickými podmienkami v preplnenom migračnom zariadení v meste Clint v americkom štáte Texas, z ktorého pre nedostatočnú starostlivosť a prístup k sprchám či čistému oblečeniu premiestnili 250 zadržiavaných detí.



Sanders zastával post komisára CBP od apríla, keď americký prezident Donald Trump zreorganizoval imigračné úrady a odchádzajúcu ministerku pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovú nahradil vtedajší šéf CBP Kevin McAleenan.



Ani z informácií The New York Times, ani zo Sandersovho odkazu nevyplýva, či jeho rezignácia súvisí s kritikou zaobchádzania príslušného úradu s veľkým počtom rodín migrantov pri americko-mexickej hranici.