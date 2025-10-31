< sekcia Zahraničie
John Williams a Steven Spielberg sa opäť spojili na spoločnom filme
Londýn 30. októbra (TASR) - Významný americký skladateľ filmovej hudby John Williams sa opäť spája s renomovaným režisérom Stevenom Spielbergom, už na tridsiatom spoločnom projekte. TASR o tom informuje podľa stanice New Musical Express (NME).
Williams (93) spolupracoval so 78-ročným Spielbergom na filmoch ako Čeľuste (1975), Blízke stretnutie tretieho druhu (1977), E.T. - Mimozemšťan (1982), na sérii o Indianovi Jonesovi (1981, 1984, 1989 a 2008), na Jurskom parku (1993) a do ich kooperácie sa radia aj Schindlerov zoznam (1993), Amistad (1997), Mníchov (2005) i Lincoln (2012).
Williams začal svoju kariéru ako aranžér pre filmové štúdiá, potom ako štúdiový hudobník a jazzový pianista, než začal komponovať hudbu pre viacerých velikánov filmovej réžie. Bol nominovaný na 54 Oscarov a päťkrát túto cenu aj získal.
Teraz sa objavili správy, že Williams sa vracia z dôchodku, aby pracoval na Spielbergovom ďalšom filme, ktorý zatiaľ nemá názov, ale do kín by mal prísť v roku 2026. O snímke je známe len málo, ale spoločnosť Universal Pictures, ktorá ho uvedie do kín v júni budúceho roka, ho opísala ako „nový originálny filmový zážitok“.
V obsadení sa objavujú Josh O'Connor, Emily Bluntová, Colman Domingo, Colin Firth alebo Eve Hewsonová (34-ročná dcéra Bona, speváka írskej rockovej skupiny U2).
Napriek tomu, že má za sebou kariéru trvajúcu viac ako sedem desaťročí, Williams minulý rok potvrdil, že do dôchodku neodchádza, hoci predtým naznačil, že film Indiana Jones a Nástroj osudu (2023) režiséra Jamesa Mangolda, piaty diel tejto série, by mohol byť jeho poslednou spoluprácou na filmovej hudbe.
Minulý rok uviedli dokument Music by John Williams (Hudba Johna Williamsa), ktorý sa podrobne zaoberá životom a kariérou tohto výrazného umelca. Poctu mu v ňom okrem iných vzdáva i Spielberg.
