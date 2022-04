Johnson a Biden hovorili o zvýšení pomoci Ukrajine

Londýn/Washington 12. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a americký prezident Joe Biden spolu v utorok telefonovali a hovorili o zvýšení vojenskej a ekonomickej pomoci pre Ukrajinu, ako i potrebe ukončiť závislosť Západu od ruskej ropy a zemného plynu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Lídri diskutovali o potrebe zvýšenia pomoci Ukrajine, a to vrátane vojenskej a ekonomickej, keďže ukrajinské sily sa pripravujú na ďalší ruský útok na východe krajiny," napísala vo vyhlásení kancelária britského premiéra.



Uviedla tiež, že Johnson Bidena informoval o svojej nedávnej návšteve Kyjeva i o novom balíku vojenskej pomoci, ktorá zahŕňa protilodné strely i vojenské vozidlá. Tie by mali z Británie na Ukrajinu doraziť v najbližších dňoch a týždňoch.



"Obaja lídri sa vyjadrili jasne ohľadom toho, že (ruský prezident Vladimir) Putin nikdy nedokáže obmedziť ducha ukrajinských ľudí," uvádza sa vo vyhlásení.



Dvojica sa počas rozhovoru zhodla i na tom, že musia pokračovať snahy o zvýšenie ekonomického tlaku na Putina, aj na tom, že je rozhodne potrebné znížiť závislosť Západu od ruskej ropy a plynu.



Britský premiér okrem toho vyjadril poľutovanie nad útokom, ku ktorému prišlo v utorok ráno na stanici metra v New Yorku.



Lídri sa na záver dohodli, že zostanú v kontakte, uviedla Johnsonova kancelária.