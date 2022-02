Johnson a Biden: Západ musí ostať jednotný pri odolávaní Rusku

Londýn/Washington 14. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a americký prezident Joe Biden sa počas pondelkového telefonátu zhodli na tom, že stále existuje "kľúčový časový úsek pre diplomaciu a pre odstúpenie Ruska od hrozieb voči Ukrajine". TASR o tom informuje na základe tlačovej správy zverejnenej na oficiálnej webovej stránke britskej vlády.



Podľa tlačového odboru kancelárie britského premiéra si Johnson s Bidenom vymenili informácie týkajúce sa svojich "nedávnych rozhovorov s ďalšími svetovými lídrami".



"Zhodli sa, že západní spojenci musia ostať jednotní tvárou v tvár ruským hrozbám, a to vrátane zavedenia vážneho balíka sankcií, ak bude ruská agresia eskalovať," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie britského premiéra.



Johnson s Bidenom tiež "zdôraznili, že ďalší vpád na Ukrajinu by pre Rusko vyústil do zdĺhavej krízy", ktorá by mala ďalekosiahle následky nielen pre Rusko, ale i pre svet.



Obaja lídri okrem toho "znova apelovali na potrebu toho, aby Európska únia znížila mieru svojej závislosti na ruskom zemnom plyne". Podľa Bidena s Johnsonom by práve tento krok "viac ako čokoľvek iné zasiahol srdce ruských strategických záujmov".



Britský premiér a americký prezident sa tiež dohodli, že budú ďalej v kontakte.



Johnson pritom už skôr v pondelok varoval, že kríza na ukrajinských hraniciach, kde Moskva zhromaždila vyše 100.000 vojakov, je "veľmi, veľmi nebezpečná", a ruského prezidenta Vladimira Putina vyzval, aby ustúpil "z okraja priepasti".