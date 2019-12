Johnson a Corbyn sa stretli v poslednej televíznej debate pred voľbami

Londýn 7. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a vodca opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn sa v piatok večer stretli v poslednej televíznej debate pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v krajine konajú 12. decembra.



Konzervatívec Johnson, ktorý podporuje odchod Británie z Európskej únie, sa pokúsil vykresliť Corbyna ako človeka bez pevného postoja k brexitu, ktorý by uvrhol Spojené kráľovstvo do ešte väčšej neistoty, napísala o televíznom súboji na stanici BBC agentúra AP.



Corbyn zas divákom pripomenul škrty konzervatívnej vlády vo výdavkoch a tvrdil, že Johnson sa usiloval o dosiahnutie obchodnej dohody so Spojenými štátmi, ktorá by mohla poškodiť záujmy Británie.



Obaja politici spochybňovali charakterové črty toho druhého. Kým Johnson obvinil Corbyna zo "zlyhania vodcovských schopností", keď nedokázal potlačiť antisemitizmus vo svojej strane, Corbyn na oplátku skonštatoval, že "zlyhanie vodcovských schopností je, keď používate rasistické poznámky". Narážal na Johnsonove vyjadrenia v článku v časopise minulý rok, keď prirovnal moslimské ženy v burkách k "poštovým schránkam".



Politici sa venovali aj otázkam bezpečnosti vo svetle novembrového útoku nožom na jednom z londýnskych mostov, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a traja utrpeli zranenia. Páchateľa pred niekoľkými rokmi odsúdili v Británii za teroristickú činnosť, no vlani bol po odpykaní časti väzenského trestu podmienečne prepustený. Johnson sa snažil vykresliť Corbyna, dlhoročného protivojnového a protijadrového aktivistu, ako mäkkého v otázkach bezpečnosti. Corbyn zas zdôraznil škrty v policajných a väzenských službách pod vedením konzervatívcov.



Corbyn sa tiež v debate zameral na Johnsonove opakované ubezpečenia, že po brexite nebudú žiadne nové hraničné kontroly obchodu medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. Podľa rozvodovej dohody, ktorú Johnson vyrokoval s EÚ, by Severné Írsko pokračovalo v dodržiavaní pravidiel a noriem EÚ pre všetok tovar, čím by sa odstránila potreba regulačných kontrol tovaru prekračujúceho hranicu medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou ako zostávajúcim členom EÚ.



Odborníci v oblasti obchodu však tvrdia, že bude potrebné vykonávať určité kontroly tovaru, pohybujúceho po Írskom mori medzi Britániou a Severným Írskom. Corbyn uviedol, že získal dokument uniknutý z ministerstva financií, v ktorom sa uvádza, že "medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou budú colné prehlásenia a bezpečnostné kontroly".