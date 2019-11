Johnson a Corbyn sa stretli v predvolebnej diskusii

Londýn 20. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a líder labouristov Jeremy Corbyn sa v utorok po prvýkrát stretli v predvolebnej diskusii na komerčnej televízii ITV. Hlavnými témami diskusie boli možný dosah uskutočnenia predvolebných sľubov na rozpočet, ako aj budúcnosť Národnej zdravotnej služby (NHS), brexit a otázka možného ďalšieho referenda o nezávislosti Škótska. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Corbyn v diskusii zdôraznil, že chce "ukončiť politiku šetrenia", pretože mala "veľmi surový dosah na životy mnohých ľudí".



Johnson na margo lídra labouristov povedal, že objavil "čarovný les peňazí", ktorý mu umožní zaplatiť jeho predvolebné sľuby. Premiér podľa svojich slov verí v potrebu "masívnych investícií do verejnej služby". Tú označil za "dynamický sektor, ktorý produkuje bohatstvo".



Ako pripomína Sky News, jednou z dominantných tém v predvolebnej kampani je NHS v kontexte budúcich obchodných vzťahov so Spojenými štátmi po odchode Británie z EÚ.



Corbyn v tejto súvislosti obvinil Johnsona, že sa "tajne stretáva" s predstaviteľmi Washingtonu a rokuje s nimi aj o NHS. "Vieme, že pán Johnson sa niekoľkokrát stretol predstaviteľmi USA a tí mu navrhovali otvoriť trhy NHS, ako to oni nazvali, pre americké spoločnosti," povedal Corbyn. Johnson vo svojej reakcii označil toto vyhlásenie za "absolútny výmysel", ktorý sa nezakladá na pravde.



V otázke brexitu šéf britskej vlády zdôraznil, že charakter budúcich vzťahov Británie a EÚ môže byť s Bruselom dohodnutý ešte do konca roka 2020, pričom varoval pred "nerozhodnosťou a celkovým oneskorením procesu", ktorý by priniesla vláda labouristov.



Corbyn v otázke brexitu pripomenul, že považuje za "nezmyselné" tvrdenie Johnsona o tom, že dohodne podmienky odchodu Spojeného kráľovstva z Únie do konca januára.



Corbyn následne označil za "hlúpe" aj premiérove narážky na to, že by labouristi boli ochotní sa spojiť so Škótskou národnou stranou (SNP). "V prvých rokoch budúcej vlády labouristov nebudeme podporovať nové referendum o nezávislosti Škótska," zdôraznil.



Z prieskumu, ktorý uskutočnili Sky News a inštitút You Gov, vyplynulo, že podľa 51 percent respondentov bol víťazom utorkovej debaty Johnson, pričom 49 percent sa vyjadrilo za Corbyna.



Britský parlament 29. októbra schválil Johnsonov návrh, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu brexitu z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020.