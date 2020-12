Johnson: Bezdohodový brexit je veľmi, veľmi pravdepodobný

Londýn 11. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok vyhlásil, že šance Británie na dosiahnutie pobrexitovej obchodnej dohody s Európskou úniou miznú, pričom sa blíži konečný termín pre rozhodnutie, či vôbec pokračovať v rozhovoroch. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Johnson povedal, že v návrhu EÚ o hlavných sporných bodoch rokovaní, teda rybolove a pravidlách spravodlivej hospodárskej súťaže, nevidel "veľkú ponuku, veľkú zmenu", preto je bezdohodový výsledok rozhovorov "veľmi, veľmi pravdepodobný". Británia bude v takom prípade obchodovať s EÚ iba podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok už skôr na summite EÚ uviedla, že rokovania so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s dohodou o budúcom partnerstve sa nevyvíjajú dobre.



Tlačové agentúry Reuters a AFP informovali, že šéfka eurokomisie počas stretnutia s premiérmi a prezidentmi členských krajín EÚ priznala, že pravdepodobnosť dohody o budúcich obchodných vzťahoch s Britániou je veľmi nízka.



Brexit a budúce vzťahy medzi Bruselom a Londýnom neboli na pracovnom programe summitu, von der Leyenová však informovala o svojich stredajších rokovaniach s britským premiérom Johnsonom.



"Situácia je zložitá. Hlavné prekážky zostávajú," opísala situáciu a spresnila, že pravdepodobnosť scenára bez dohody je vyššia než dosiahnutie dohody. "Uvidíme v nedeľu, či bude dohoda možná," dodala s odkazom na výsledok svojich rokovaní s Johnsonom, podľa ktorých vyjednávači z oboch strán dostali šancu na preklenutie troch zostávajúcich sporných otázok do konca tohto týždňa.



Európska komisia, ktorá v mene celej EÚ vedie rokovania so Spojeným kráľovstvom, vo štvrtok predstavila mimoriadne a časovo obmedzené opatrenia pre oblasť rybného hospodárstva, ako aj pre cestnú a leteckú dopravu, ktoré začnú platiť od 1. januára 2021, ak sa nepodarí dohodnúť s britskou stranou.



Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020 a 31. decembra, po skončení takzvaného prechodného obdobia, opustí aj jednotný trh EÚ a colnú úniu. Ak nebude uzavretá dohoda o budúcom partnerstve, obchodné vzťahy medzi euroblokom a Britániou sa budú riadiť iba spomínanými pravidlami WTO.