Johnson: Británia znova otvorí svoje veľvyslanectvo v Kyjeve

Londýn 22. apríla (TASR) - Británia budúci týždeň znova otvorí svoje veľvyslanectvo v Kyjeve, ktoré bolo zatvorené v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to v piatok britský premiér Boris Johnson počas svojej dvojdňovej návštevy Indie. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Dnes môžem oznámiť, že vo veľmi krátkom čase - budúci týždeň - znovu otvoríme naše veľvyslanectvo v hlavnom meste Ukrajiny," povedal Johnson na tlačovej konferencii v Naí Dillí, kde viedol rozhovory s indickým premiérom Naréndrom Módím.



Británia svoju ambasádu vo februári krátko pred začiatkom ruskej ofenzívy presunula z Kyjeva do Ľvova na západe Ukrajiny. Ministerka zahraničných vecí Liz Trussová následne začiatkom marca oznámila, že veľvyslankyňa Melinda Simmonsová pre "vážne bezpečnostné obavy" z krajiny odcestovala.



Británia môže pristúpiť k opätovnému otvoreniu svojej ambasády v Kyjeve vďaka "výnimočnej statočnosti a úspechu", ktorý ukrajinské sily kladú ruským jednotkám, uviedla v osobitnom vyhlásení šéfka britskej diplomacie Trussová. Londýn nešpecifikoval konkrétny termín otvorenia svojej ambasády v Kyjeve. Britský úrad pre zahraničné veci a medzinárodný rozvoj (FCDO) však uviedol, že v súčasnosti sa pracuje na zaistení bezpečnosti priestorov ambasády.



Otvorenie svojich ambasád v Kyjeve už ohlásilo alebo aj zrealizovalo viacero západných krajín vrátane Francúzska, Španielska či Talianska.



Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka Slovensko plánuje obnoviť činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve hneď, ako to bude bezpečné. Slovenský diplomatický tím, kriminalisti a znalci dorazili vo štvrtok večer do Kyjeva. Majú tam vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a pomáhať pri vyšetrovaní vojnových zločinov.



Slovenskú ambasádu v ukrajinskom Kyjeve začiatkom marca evakuovali po zhodnotení bezpečnostnej situácie. Rezort diplomacie neskôr premiestnil sídlo veľvyslanectva z Kyjeva do ukrajinského Užhorodu. Týmto krokom chcelo Slovensko ukázať, že zostáva na Ukrajine prítomné. V Užhorode pôsobili pracovníci, ktorí boli evakuovaní z Kyjeva.