Johnson: Británia by mohla privítať tri milióny obyvateľov Hongkongu

Hongkong 3. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson oznámil, že Spojené kráľovstvo je pripravené privítať takmer tri milióny obyvateľov Hongkongu. Uviedol to v súvislosti so stredajším stretnutím najvyšších predstaviteľov Hongkongu a Číny, ktorí majú prediskutovať pripravovaný zákon o národnej bezpečnosti. Informovala o tom agentúra AP.



Johnson v komentári pre hongkonský denník South China Morning Post napísal, že tento zákon by obmedzil slobody Hongkongu a bol by v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".



"Mnohí Hongkončania sa obávajú, že ich spôsob života, ktorý Čína sľúbila, že bude rešpektovať, je ohrozený. Ak Čína naplní ich obavy, tak by Británia nad tým nemohla len mávnuť rukou a situáciu ignorovať", uviedol Johnson.



Čína prekvapila mnohých zo 7,5 milióna obyvateľov Hongkongu, keď vo štvrtok jej parlament schválil zákon o národnej bezpečnosti, ktorý zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lamová, ktorá tento krok podporuje, v stredu dorazila do Pekingu na prediskutovanie plánovaného zákona. Čína by mohla zákon prijať už koncom tohto mesiaca alebo na konci augusta, tvrdia analytici.



Približne 350.000 Hongkončanov vlastní pas pre občanov zámorského územia Spojeného kráľovstva a 2,5 milióna ďalších je oprávnených sa oň uchádzať. Johnson dodal, že ak Čína prijme kontroverzný zákon, držitelia týchto pasov môžu v krajine zostať až 12 mesiacov, po ktorých si môžu povolenie na pobyt obnoviť, či dokonca v niektorých prípadoch získať britské občianstvo. "Tento krok by predstavoval jednu z najväčších zmien v histórii nášho vízového systému. Dúfam však, že k nemu nedôjde", uzavrel Johnson.