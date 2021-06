Británia chce ďalšie vyšetrovanie pôvodu COVID-19

Carbis Bay 13. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu povedal, že Spojené kráľovstvo si želá ďalšie vyšetrovanie pôvodu pandémie ochorenia COVID-19, avšak v súčasnosti sa krajina nedomnieva, že by nový druh koronavírusu pochádzal z laboratória. Informovala o tom agentúra AP.



Johnson po summite skupiny G7 v juhozápadnom Anglicku uviedol, že aj keď to v súčasnosti nevyzerá tak, že by táto konkrétna choroba pochádzala z laboratória, svet si musí v tejto otázke "ponechať otvorenú myseľ".



Hoci túto myšlienku kedysi odmietla väčšina zdravotníckych expertov i vládnych činiteľov, hypotézu, že vírus SARS-CoV-2 nešťastnou náhodou unikol z čínskeho laboratória, teraz vyšetrujú USA na pokyn prezidenta Joea Bidena, pripomína AP.



Lídri krajín G7 v spoločnom vyhlásení po trojdňovom summite podporili výzvy na "včasné, transparentné, odborníkmi vedené a na vede založené" ďalšie vyšetrovanie pôvodu nového druhu koronavírusu.



Mnohí vedci sa podľa AP naďalej domnievajú, že tento vírus sa s najväčšou pravdepodobnosťou preniesol na človeka zo zvierat.