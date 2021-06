Johnson: Británia daruje viac ako 100 mil. nadbytočných dávok vakcín

Londýn 11. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok oznámil, že Spojené kráľovstvo daruje chudobnejším krajinám viac ako 100 miliónov dávok nadbytočných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Británia podľa Johnsona vakcíny počas nasledujúceho roka. Prvých päť miliónov dávok rozdá do konca septembra a ďalších 25 miliónov do konca tohto roka.



"Na základe výsledkov úspešného očkovacieho programu Spojeného kráľovstva sme dnes v pozícii, keď môžeme zdieľať časť z našich nadbytočných dávok s tými, ktorí ich potrebujú," povedal Johnson. "Týmto podnikneme obrovský krok smerom k tomu, aby sme túto pandémiu nadobro porazili," dodal.



V anglickom grófstve Cornwall sa v piatok začína summit skupiny krajín G7. Lídri hospodársky najvyspelejších krajín by na tomto summite mali podľa očakávaní dohodnúť na spoločnom postupe v súvislosti s poskytnutí vakcín chudobnejším krajinám, pripomína BBC.



Americký prezident Joe Biden vo štvrtok sľúbil 500 miliónov dávok vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer pre 92 krajín so strednými a nízkymi príjmami.



Britská vláda už prispela sumou viac ako 500 miliónov libier (viac ako 579.421.000 eur) do programu COVAX, ktorý vytvorili Organizácia Spojených národov a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom pomôcť krajinám s nízkym a stredným príjmom získať prístup k proticovidovým očkovacím látkam.