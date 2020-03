Johnson: Británia môže zvrátiť koronavírus do 12 týždňov

Londýn 19. marca (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyjadril vo štvrtok presvedčenie, Spojené kráľovstvo môže v nasledujúcich 12 týždňoch zvrátiť šírenie nového koronavírusu. Stane sa tak však iba vtedy, ak budú ľudia v boji s vírusom SARS-CoV-2 postupovať podľa odporúčaní vlády. Informovala o tom britská spravodajská televízia BBC.



Johnson pripustil, že "sa ešte nezdá", že by nákaza reagovala na vládne opatrenia, ako napríklad sociálna izolácia, a sám nevie, ako dlho bude kríza trvať. "Nemôžem vám povedať, že do konca júna budeme na zostupe zo svahu. Je to možné," dodal.



Na tlačovej konferencii v úrade na Downing Street britský premiér ďalej oznámil, že prvý pacient s koronavírusom už začal skúšobne brať lieky, ktoré by mohli ochorenie COVID-19 vyliečiť.



Vláda podľa Johnsona rokuje o kúpe "státisícov" testov, podobných tehotenským testom, aby mohli zdravotníci overovať, či ľudia mali vírus a či sú imúnni.



Johnson priblížil, že vláda "možno bude musieť zvážiť ďalšie kroky" a preventívne bezpečnostné opatrenia v Londýne, verejnú dopravu však nateraz uzavrieť neplánujú.



Znova vyzval verejnosť, aby sa riadila týmito opatreniami a aby podniky "boli v pohotovosti".



Johnson sa poďakoval Britom za ich "veľké úsilie", ktoré vynakladajú pri dodržiavaní vládnych odporúčaní s cieľom zastaviť šírenie nákazy.



"Žiadame študentov, aby pozastavili svoje vzdelávanie, žiadame ľudí, aby sa nesocializovali normálnym spôsobom, a už teraz vidíme vplyv, ktorý to má na britské hospodárstvo a podnikanie, na veľké, veľké spoločnosti," uviedol podľa televízie Sky News Johnson.



"Preto je nevyhnutné, aby sme my vo vláde za nimi stáli v čase, keď to, čo žiadame od každého, je také dôležité, aby sme v boji proti tomuto vírusu zachránili doslova tisíce životov," dodal.



Hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko Chris Whitty povedal, že krajina potrebuje zvýšiť počet lôžok pre pacientov s nutnosťou pripojenia na respirátory.