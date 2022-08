Johnson: Británia nikdy neuzná anexiu Krymu Ruskom

Londýn/Kyjev 23. augusta (TASR) - Británia nikdy neuzná anexiu Krymského polostrova, ani žiadnej inej časti ukrajinského územia Ruskom. Na utorkovom summite tzv. Krymskej platformy to vyhlásil britský premiér Boris Johnson, informuje denník The Guardian.



Dosluhujúci premiér Spojeného kráľovstva vyzval všetky krajiny sveta, aby sa spoločne postavili na obranu základného princípu medzinárodného práva, ktorý zakazuje meniť hranice s nasadením vojenskej sily.



"Na základe toho je jasné, že nikdy neuznáme ruskú anexiu Krymu ani žiadnej inej časti ukrajinského územia," vyhlásil Johnson na virtuálnom summite Krymskej platformy.



Krymská platforma je medzinárodná diplomatická iniciatíva Ukrajiny, ktorej cieľom je hľadať cesty k obnoveniu kontroly nad anektovaným Krymom a zaistiť ochranu práv tamojších obyvateľov.



Britský premiér vo svojom on-line vystúpení ďalej povedal, že anektovaný Krym sa v podstate zmenil na ruskú vojenskú základňu, a to isté chce Moskva urobiť aj s inými okupovanými územiami Ukrajiny.



Šéf Kremľa Vladimir Putin podľa Johnsona pripravuje na Ukrajine podľa krymského scenára "ďalšie anexie a ďalšie falošné referendá".



Obyvatelia Krymu zažívajú od ruskej anexie "brutálnu a systematickú kampaň zameranú na potláčanie ľudských práv", ktorej obeťami sú prevažne príslušníci menšiny krymských Tatárov, upozornil Johnson.



Spojené kráľovstvo bude podľa neho poskytovať Ukrajine potrebnú vojenskú, humanitárnu a ekonomickú pomoc a diplomatickú podporu, až kým "Rusko neukončí túto ohavnú vojnu a nestiahne svoje vojská z celého územia Ukrajiny".