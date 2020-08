Johnson: Británia podporí vyšetrovanie údajného otrávenia Navaľného

Londýn 26. augusta (TASR) - Londýn podporí nezávislé vyšetrovanie údajného otrávenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, uviedol v stredu britský premiér Boris Johnson, ktorého citovala agentúra AFP.



"Potrebujeme úplné a transparentné vyšetrovanie toho, čo sa stalo. Páchatelia musia byť potrestaní a Spojené kráľovstvo sa pripojí k medzinárodnému úsiliu zaistiť spravodlivosť," povedal predseda vlády.



Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho hospitalizovali minulý štvrtok po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy prišlo zle. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.



Jeho politickí priaznivci sa domnievajú, že do čaju, ktorý vypil pred odletom, mu niekto zamiešal jed, a žiadajú vyšetrenie prípadu, pričom zo zapletenia doň podozrievajú i ruského prezidenta Vladimira Putina.



Nemeckí lekári v pondelok oznámili, že v Navaľného tele sa našli inhibítory cholinesterázy, čo naznačuje otravu. Rusko, naopak, tvrdí, že takéto tvrdenie je bez identifikácie konkrétneho jedu predčasné.



Na vyšetrovanie už v utorok vyzvali Spojené štáty, Nemecko aj Francúzsko.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v utorok obvinenia voči Rusku odmietol s tým, že nevidí dôvod na kriminálne vyšetrovanie v súvislosti s Navaľného zdravotným stavom. Ten mohlo podľa jeho slov vyvolať množstvo príčin.