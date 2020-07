Johnson: Británia prekoná pandémiu COVID-19 do polovice roku 2021

Londýn 24. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok vyjadril presvedčenie, že Spojené kráľovstvo podľa neho prekoná koronavírusovú krízu do polovice roku 2021. Zároveň však vyjadril obavy z možnej druhej vlny nákazy, ktorá by zaťažila britský zdravotnícky systém. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Či už (koronavírus) pochádza z netopiera, šupinavca alebo z iného zdroja, pre ľudstvo to bola veľmi, veľmi nepríjemná vec. Myslím si, že do polovice budúceho roka budeme na dobrej ceste, aby sme ho prekonali," povedal Johnson novinárom na prvé výročie svojho nástupu do úradu premiéra.



"Musím sa pred ľuďmi vyjadriť jasne - ešte vždy si myslím, že nás čakajú ťažké časy, čo sa týka udržania vírusu pod kontrolou," citovala Johnsona spravodajská stanica Sky News. "Nemám však vôbec žiadne pochybnosti, že túto krajinu to posilní ako nikdy doteraz," dodal.



Koronakríza podľa neho podnietila britskú vládu k tomu, aby "sa rýchlejšie pohla vpred a rýchlejšie reagovala na potreby ľudí".



Na otázku, dokedy budú musieť ľudia v Spojenom kráľovstve nosiť rúška premiér uviedol, že sa bude spoliehať na zdravý rozum Britov. Odmietol ale uviesť konkrétny termín, kedy by malo dôjsť k zmierneniu opatrení.



Johnson dúfa, že všetci dostanú vakcínu proti chrípke, aby sa tak počas zimných mesiacov zmiernil tlak na zdravotníctvo. Odporcov očkovania nazval Johnson počas návštevy zdravotníckeho zariadenia v Londýne "šialencami".



Britská vláda v piatok ohlásila rozšírenie svojho očkovacieho programu proti chrípke - počet zaočkovaných ľudí by sa mal zdvojnásobiť. V rámci tohto programu by malo byť zadarmo zaočkovaných do 30 miliónov ľudí vrátane všetkých osôb starších ako 50 rokov, napísala agentúra DPA.



Od piatku je v Anglicku povinné nosenie rúšok v obchodoch či prostriedkoch verejnej dopravy. Podobné pravidlá zaviedli aj vlády v Škótsku, Walese a Severnom Írsku.



Britské opozičné strany premiéra obviňujú, že vláda na pandémiu COVID-19 zareagovala neskoro a že včas neidentifikovala inštitúcie najviac ohrozené šírením nákazy. Johnsonovi vyčítajú aj to, že neodvolal svojho poradcu Dominica Cummingsa, ktorý porušil zavedené obmedzenia pohybu osôb.