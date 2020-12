Johnson: Británia zdržania v súvislosti s uzavretím hraníc zvládne

Londýn 21. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok povedal, že Británia dokáže zvládnuť zdržania v súvislosti s tovarom prichádzajúcim do krajiny po tom, ako boli hranice zatvorené z dôvodu šírenia nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tieto zdržania sa týkajú len veľmi malého percenta potravín vstupujúcich do Británie," povedal Johnson. Dodal, že britské supermarkety majú podľa svojich vyjadrení silné dodávateľské reťazce, a preto "môže každý aj naďalej nakupovať".



Francúzsko pozastavilo dopravu cez Lamanšský prieliv, pripomína AFP. Johnson podľa svojich slov hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a situáciu chce vyriešiť v najbližších hodinách.



Viaceré krajiny prerušili dopravné spojenia s Britániou po tom, ako tamojšia vláda potvrdila nekontrolované šírenie nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2.



Tento nový kmeň koronavírusu je podľa Johnsona prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než varianty predchádzajúce varianty alebo že by bol odolný voči novovyvinutým vakcínam.