Johnson by chcel zrušiť bariéry medzi S. Írskom a zvyškom Británie

Londýn 20. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok povedal, že sa chce zbaviť "absurdných bariér", ktoré obmedzujú obchod medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. Informovala o tom agentúra DPA.



Britská vláda podľa Johnsonových slov odstraňuje vzniknuté bariéry, ktoré označil za "nepotrebné". Premiér to povedal v rozhovore pre BBC, ktorý má televízia odvysielať v utorok pri príležitosti 100. výročia založenia severoírskeho parlamentu.



Európska únia a Británia sa dohodli o Protokole o Írsku a Severnom Írsku, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2021, pripomína na svojej webovej stránke stanica BBC.



Severné Írsko, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, zostalo po brexite súčasťou jednotného trhu EÚ, aby sa zabránilo zavedeniu kontrol na hraniciach s Írskou republikou, ktorá je členskou krajinou EÚ. Nastalo však obnovenie kontrol medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Johnson vyhlásil, že jeho vláda podnikne ďalšie kroky v prípade, že EÚ bude trvať na dodržiavaní pravidiel v súvislosti z vývozom niektorých druhov tovaru do Severného Írska. Írsky premiér Micheál Martin však uviedol, že tento protokol Britániu nerozdeľuje. Dodal, že odpor v súvislosti s protokolom musí byť "nenásilný a demokratický".