Johnson chce, aby sa časť reštrikcií v Británii uvoľnila už v pondelok

Londýn 6. mája (TASR) - Británia v stredu prekonala hranicu 30.000 obetí, ktoré podľahli infekčnej chorobe COVID-19 od vypuknutia jej epidémie v Spojenom kráľovstve. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Sky News.



Minister pre bývanie a miestnu samosprávu Robert Jenrick v stredu na brífingu v Londýne spresnil, že ďalšími 649 úmrtiami zaznamenanými od utorka stúpol počet obetí epidémie na 30.076.



Toto číslo predstavuje počet zomrelých, ktorí mali pozitívny test na koronavírus. Počet obetí epidémie bude zrejme vyšší, keďže medzi nimi môžu byť aj ľudia, ktorí zomreli na koronavírus bez toho, aby naň boli testovaní.



Jenrick tiež podľa Sky News dodal, že v utorok bolo v Británii urobených 69.463 testov na COVID-19. Agentúra AFP v súvislosti s tým uviedla, že už štvrtý deň po sebe sa nedarí plniť cieľ vlády o 100.000 testovaných denne.



Opozičná poslankyňa Rosena Allinová-Khanová, pracujúca aj ako lekárka v nemocničnej pohotovosti v Londýne, v utorok v parlamente vyhlásila, že podľa zdravotníkov stojacich v prvej línii môže za vysoký počet obetí vláda, ktorá podľa nich nezabezpečila dostatočné testovanie.



Minister zdravotníctva Matt Hancock jej tvrdenie odmietol s tým, že vláda v posledných pár mesiacoch tlačila na zrýchlenie testovania.



Tlak na Hancocka a Johnsona sa podľa agentúry DPA zvýšil, keď sa členstva vo vedeckej rade pôsobiacej pri vláde vzdal Neil Ferguson, popredný epidemiológ pôsobiaci na Imperial College London.



Dôvodom Fergusonovej demisie bolo nerešpektovanie opatrení obmedzujúcich voľný pohyb osôb, keď k nemu domov prišla na návštevu jeho milenka, ktorá s manželom a deťmi žije v inom dome.



O kauze informoval v utorok denník Daily Telegraph. Ferguson bola neho uznal svoju chybu a vzdal sa členstva vo vedeckej rade vlády.



Britský premiér Boris Johnson v stredu uviedol, že na budúci týždeň má v pláne uvoľniť reštriktívne opatrenia prijaté v súvislosti s epidémiou choroby COVID-19. Súčasne však upozornil, že ich príliš skoré uvoľnenie by mohlo prehĺbiť ekonomickú krízu v Británii.



Podľa agentúry AFP Johnson vo vyhlásení v parlamente spresnil, že k uvoľneniu niektorých reštriktívnych opatrení by mohlo dôjsť na budúci pondelok. Dodal, že plánované zmeny oznámi v nedeľu v závislosti od aktuálnych dát o epidemiologickej situácii v Británii.



Britský premiér tiež informoval, že vláda spolupracuje s opozičnými stranami, zástupcami podnikateľov a odbormi a konzultuje s nimi svoje zámery.



Obmedzenie pohybu ľudí i ekonomických aktivít platí v Británii sedem týždňov.



Podľa spravodajského servera Sky News ministri vlády i jej vedeckí poradcovia zdôrazňujú, že epidémia v Británii už dosiahla svoj vrchol. Zavedenie novej stratégie spočívajúcej v testovaní, monitorovaní nakazených a vystopovaní ľudí, ktorí s nimi boli v kontakte, by podľa nich zabránilo ďalšiemu náporu na štátne zdravotníctvo.