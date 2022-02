Johnson chce na premiérsky post kandidovať aj v roku 2024

Londýn 3. februára (TASR) - Britský konzervatívny premiér Boris Johnson avizoval, že má záujem uchádzať sa o znovuzvolenie v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2024.



Johnson to uviedol pre štvrtkové vydanie bulvárnych novín The Sun napriek vlne kritiky, ktorej čelí v súvislosti s odhaleniami o večierkoch v sídle vlády konaných počas lockdownu.



"Mám toho ešte veľa pred sebou," zdôraznil premiér. "Pokračujem v práci a budem to robiť dovtedy, dokým budem mať to privilégium a česť pôsobiť v tejto funkcii," uviedol.



Denník The Sun sa Johnsona opýtal, či už toho "nemá dosť", s odkazom na vlnu kritiky, ktorá sa na neho v uplynulých týždňoch zniesla pre kauzu okolo večierkov.



"Určite nie," odpovedal premiér. "Nesústreďujem sa na vyjadrenia kritikov, neakceptujem kritiku od (opozičnej) Labouristickej strany...," zdôraznil.



Johnson chce podľa vlastných slov pokračovať v plnení svojho programu a svojich politických záväzkov.



V rozhovore pre The Sun zdôraznil doterajšie úspechy svojej vlády, medzi ktoré zahrnul odchod Británie z EÚ, rýchly priebeh očkovania treťou dávkou vakcíny proti covidu či podľa neho najrýchlejší ekonomický rast spomedzi krajín G7. Kritici však jeho tvrdenie o tempe ekonomického rastu spochybnili.



Boris Johnson už v pondelok povedal, že je odhodlaný zotrvať v kresle premiéra, hoci opoziční politici i viacerí predstavitelia jeho vlastnej Konzervatívnej strany verejne vyzvali na jeho odstúpenie.



Johnson sa tiež na pôde britského parlamentu ospravedlnil za večierky na Downing Street 10, ktoré sa konali počas lockdownu, keď boli takéto hromadné akcie zakázané. Polícia vedie v súčasnosti vyšetrovanie v súvislosti s dovedna dvanástimi takýmito podujatiami, pričom na viacerých z nich sa zúčastnil i Johnson, píše agentúra DPA.