Johnson: Dáta nenaznačujú možný odklad otvorenia Británie 21. júna

Londýn 2. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu vyhlásil, že v dátach o vývoji pandemickej situácie nevidí nič, čo by mohlo spôsobiť odklad ukončenia karanténnych opatrení naplánované na 21. júna. Poznamenal však, že na konečné rozhodnutie je potrebné počkať "o niečo dlhšie", informovala televízia Sky News.



"V dátach v tomto okamihu nevidím nič, čo by nám bránilo pokračovať v otváraní 21. júna štvrtou fázou," povedal Johnson v Londýne v sídle svojho úradu na Downing Street. "Musíme však byť obozretní, pretože údaje ONS (britského štatistického úradu) ukazujú nárast počtu nakazených," varoval.



Podľa Johnsona je to však očakávaný vývoj: "Vedeli sme, že sa to stane. Nezabúdajte, že sme vždy tvrdili, že kroky na otváranie (krajiny), ktoré podnikneme, povedú k nárastu infikovaných."



Podľa Johsona sa musí ukázať, "do akej miery vakcinačný program ochránil pred ďalším nárastom (prípadov nákazy) dostatočný počet z nás - najmä starších a zraniteľných". Údaje sú však stále "nejednoznačné", vláda preto každý deň o tom dlho rokuje, "pýta sa na dáta a analyzuje rozličné modely".



Úvahy o neskoršom uvoľnení obmedzení podnietilo i šírenie tzv. indického variantu vírusu v Británii, ktorý je podľa všetkého viac infekčný. V posledných dňoch preto Johnson čelil čoraz častejším výzvam vedcov, aby sa úplné zrušenie obmedzení odložilo.



V utorok - prvýkrát od vlaňajšieho 30. júla - nehlásili v Británii ani jedno úmrtie na infekčnú chorobu COVID-19. Spojené kráľovstvo v utorok o polnoci dosiahlo tiež významný míľnik v očkovaní - prvou dávkou vakcíny proti covidu sú už v krajine zaočkované tri štvrtiny dospelej populácie, potvrdil minister zdravotníctva Matt Hancock. V tejto súvislosti ocenil úlohu Národnej zdravotnej služby (NHS), vedcov i pracovnej skupiny britskej vlády poverenej očkovaním.