Johnson: Debaty o výhradách Turkov sú ťažké, no je tu pokrok

Madrid 28. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok uviedol, že rozhovory o výhradách Turecka voči vstupu Fínska a Švédska do NATO sú "zložité", ale došlo k určitému pokroku. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Fínsko a Švédsko, ktoré sa rozhodli ukončiť desaťročia neutrality, sa chcú teraz pripojiť (k NATO). Budú to náročné rozhovory," povedal Johnson.



"Myslím si, že pre našu alianciu je veľmi dôležité, aby sa k nám tieto dve krajiny pripojili," dodal.



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie. Začiatok prístupových rokovaní týchto severských krajín však zablokovalo Turecko, ktoré tvrdí, že poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Lídri Fínska a Švédska sa v utorok stretli s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v snahe presvedčiť ho, aby stiahol námietky proti vstupu ich krajín do NATO.