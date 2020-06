Johnson: Dohodu Británie s EÚ je možné dosiahnuť do konca júla

Londýn 16. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok uviedol, že verí tomu, že dohodu s Európskou úniou týkajúcu sa pobrexitových obchodných vzťahov je v princípe možné dosiahnuť do konca júla. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nevidíme nijaký dôvod, prečo by sa tak nemalo stať v júli," povedal v televíznom rozhovore po videokonferencii s lídrami EÚ.



"Nemyslím si, že sme od seba až takí vzdialení, ale čo teraz potrebujeme je trocha sily v rokovaniach," povedal Johnson.



Pondelkové rozhovory viedli okrem britského premiéra predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel. Očakávania však neboli vysoké po minulotýždňovej zhode na zintenzívnení dialógu v budúcich mesiacoch.



Rokovania sa začali pred troma mesiacmi, niekoľko týždňov po tom, ako Británia koncom januára po 47 rokoch vystúpila z EÚ. Dosiaľ sotva priniesli nejaké výsledky, keď ich od počiatku blokujú tie isté sporné otázky. Londýn okrem nesúhlasu s prijatím noriem Únie odmieta rokovať o iných oblastiach, ako je obchod, hoci Brusel by si želal diskutovať aj o bezpečnosti, diplomacii, vede a výskume či tokoch údajov.



Tlak zvýšilo aj rozhodnutie Británie z minulého piatka, keď oficiálne vylúčila predĺženie prechodného obdobia o jeden alebo dva roky, čo mala možnosť urobiť na základe vlani podpísanej "rozvodovej" dohody.