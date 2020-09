Johnson: EÚ ohrozuje územnú celistvosť Spojeného kráľovstva

Londýn 14. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok obvinil Európsku úniu z ohrozovania územnej celistvosti Spojeného kráľovstva. Zároveň vyzval zákonodarcov, aby podporili nový legislatívny návrh, ktorým by Británia - podľa EÚ - porušila časti dohody o britskom vystúpení z EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



"(EÚ) sa vyhráža vytvorením colných hraníc naprieč našou vlastnou krajinou a rozdelením našich území... Žiadny britský premiér, žiadna vláda, žiadny parlament by takýto krok nemohol prijať," povedal Johnson.



Britský premiér vyzval parlament, aby nedal EÚ príležitosť rozdeliť Britániu. Dodal, že EÚ Británii hrozí blokovaním potravín, pričom nový legislatívny návrh má byť akousi záchrannou sieťou, informovala agentúra Reuters.



"Absolútne netúžim po využití týchto opatrení. Sú poistkou," uviedol Johnson.



Britská vláda minulý týždeň oznámila, že predloží legislatívny návrh, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o tzv. brexite, teda vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky. Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva. Európska únia podľa Johnsona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Británie, pripomína stanica BBC.