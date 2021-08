Johnson:G7 žiada Taliban, aby zaručil bezpečnú evakuáciu z Afganistanu

Londýn 24. augusta (TASR) - Skupina G7 sa dohodla na pláne spolupráce s Talibanom. Povedal to britský premiér Boris Johnson na krátkej tlačovej konferencii po skončení virtuálneho summitu lídrov siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7). Predseda britskej vlády dodal, že Taliban musí do 31. augusta, ale aj po tomto dátume zaručiť bezpečný odchod z krajiny tým, ktorí chcú odísť.



"Situácia na (kábulskom) letisku sa nezlepšuje, je problém tam zabezpečiť poriadok. Sú to trýznivé scény pre tých, ktorí sa pokúšajú odtiaľ dostať. A je to ťažké aj pre našu (britskú) armádu. Dohodli sme sa na spoločnom prístupe k riešeniu evakuácie, ale aj na spôsobe, akým sa chystáme spolupracovať s Talibanom," povedal Boris Johnson.



Predseda britskej vlády dodal, že Londýn už evakuoval z Kábulu 9000 osôb a plánuje zabezpečiť, aby ďalší Afganci mohli krajinu opustiť aj po 31. auguste.



Hovorca militantného hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid počas utorkovej tlačovej konferencie vyhlásil, Spojené štáty a ich spojenci musia dokončiť evakuáciu z Afganistanu do 31. augusta a že Taliban neakceptuje "nijaké predĺženie" tohto termínu. Taliban už podľa Mudžáhida pre chaotickú situáciu nedovoľuje afganským občanom prichádzať na letisko v Kábule.



"Počuli ste, čo povedal Taliban. Myslím si, že musíte pochopiť kontext... Sme presvedčení, že dokážeme evakuovať tisíce ďalších," povedal v reakcii na tieto vyjadrenia britský premiér Boris Johnson. Dodal, že skupina G7 má veľmi "významné páky", či už ekonomické, diplomatické, alebo politické na to, aby sa s Talibanom mohla dohodnúť na zabezpečení odchodu občanov z krajiny.