Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia,jednou je Dunaj

Londýn 4. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok uviedol, že bude potrebné nájsť alternatívne trasy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieliv. Jednou z alternatív je podľa Johnsona rieka Dunaj. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.



"Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu... Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to obilie dostalo von," povedal Johnson v britskom parlamente.



"Musíme intenzívnejšie hľadať alternatívne spôsoby na vývoz obilia z Ukrajiny, ak nebudeme môcť použiť námornú trasu, ak nebudene môcť použiť Bosporský prieliv," dodal.



Turecko v nedeľu pri svojom pobreží zadržalo ruskú nákladnú loď, aby preverilo oznámenie z Ukrajiny, že toto plavidlo preváža kradnuté obilie.