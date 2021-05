Johnson: Indický variant môže oddialiť júnové uvoľňovanie opatrení

Britský premiér Boris Johnson odchádza po tlačovej konferencii 14. mája 2021 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 14. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok povedal, že tzv. indický variant koronavírusu SARS-CoV-2 môže Anglicku skomplikovať prechod do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení, ktorú britská vláda naplánovala na jún. Informovala o tom stanica ITV.Ak sa potvrdí, že indický variant jeako iné kmene, môže krajina podľa premiéra čeliťNajbližšia fáza uvoľňovania opatrení, ktorá je naplánovaná od pondelka 17. mája, však podľa Johnsona môže začať. Údaje získané počas tejto fázy budú vyhodnotené predtým, ako sa rozhodne o tom, či sa s otváraním podľa plánu bude pokračovať aj v júni.Britská vláda takisto zrýchli proces podávania druhej dávky vakcíny ľuďom nad 50 rokov a zraniteľným skupinám osôb.sa podľa premiéra môžu stať veľmi tesnými a podanie druhej dávky ľuďom je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.Poradca britskej vlády pre oblasť zdravotníctva Chris Whitty upozornil, že indický variant sa môže stať v Británii prevládajúcim.Televízia Sky News v piatok informovala, že tomuto variantu koronavírusu SARS-CoV-2 podľahli v Británii štyria ľudia. Ide o prvé známe úmrtia na tento variant koronavírusu v tejto krajine.K úmrtiu štyroch ľudí nakazených variantom B.1.617.2 došlo podľa informácií zverejnených britskou vládou v období od 5. do 12. mája.Anglický úrad verejného zdravotníctva už minulý piatok označil indickú mutáciu B.1.617.2 za, a to vzhľadom na dôkazy, že je infekčnejší ako pôvodný koronavírus.