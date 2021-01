Johnson: Je ešte skoro povedať, či sa lockdown skončí počas jari

Londýn 21. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok povedal, že je ešte "príliš skoro" povedať, či sa obmedzenia zavedené v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 v Anglicku budú môcť zrušiť ešte počas jari. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Premiér pripomenul, že Británia plánuje do polovice februára zaočkovať ľudí z prvých štyroch skupín na základe priority. "Potom prehodnotíme, ako sa nám darí," povedal. Dodržiavanie lockdownových opatrení zo strany ľudí je podľa premiérových slov rozhodujúce.



Británia ľudí v súvislosti s očkovaním rozdelila do deviatich skupín na základe priority, napísala BBC v decembri 2020.



Prvé štyri skupiny tvoria: obyvatelia domovov pre seniorov a ich ošetrovatelia; ľudia nad 80 rokov, zdravotnícki a sociálni pracovníci; ľudia nad 75 rokov; a ľudia nad 70 rokov spolu so zraniteľnými osobami.



Takmer dva milióny ľudí v Británii dostali za posledný týždeň prvú dávku vakcíny, píše BBC s odvolaním sa na údaje britskej vlády. V Británii do utorka večera zaočkovali 4,61 milióna ľudí.



Marc Baguelin, expert z Londýnskej (vysokej) školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM) povedal, že reštaurácie a bary by nemali svoje prevádzky otvoriť skôr ako v máji. Predčasné otvorenie takýchto prevádzok by podľa neho spôsobilo nárast v počte prípadov.



Britský minister školstva Gavin Williamson povedal, že "s určitosťou dúfa" v úplne znovuotvorenie škôl v Anglicku ešte pred Veľkou nocou. Úrad britského premiéra na Downing Street však nepotvrdil, či sa tak stane.



Británia v stredu zaznamenala 1820 úmrtí ľudí, ktorí mali v posledných 28 dňoch pozitívny test na koronavírus. Išlo o najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie, pripomína BBC.