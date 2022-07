Johnson je nebezpečný, mal by odísť ihneď – myslia si v jeho strane

Prečítajte si aj: BBC: Boris Johnson sa chystá oznámiť odchod z postu premiéra



Londýn 7. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson by mal odísť z funkcie hneď, a nie až na jeseň, ako o tom informovala s odvolaním sa na svoje zdroje stanica BBC – myslia si dvaja bývalí členovia vlády, ktorých oslovil web denníka The Guardian. Informuje TASR.," povedal jeden z bývalých štátnych tajomníkov. Podľa toho druhého by mal Johnson "".Nemenovaný vysokopostavený zdroj z prostredia Konzervatívnej strany, ktorý bol počas predchádzajúcich dvoch dní v kontakte s Johnsonom, povedal: "."Jeden z vládnych poradcov súčasnú situáciu komentoval slovami, že je "", aby Johnson ostal vo funkcii.Johnson má podľa svojho hovorcu "" ešte v priebehu štvrtka.Podľa televízie Sky News sú najväčšími favoritmi na post nového premiéra bývalý minister financií Rishi Sunak a štátna tajomníčka ministerstva medzinárodného obchodu Penny Mordauntová.Počas uplynulých dní odstúpilo viac než 50 predstaviteľov Johnsonovej vlády. Tlak naňho vzrástol vo štvrtok ráno, keď ho na rezignáciu vyzval aj čerstvo vymenovaný minister financií Nadhim Zahawi a demisiu po iba dvoch dňoch vo funkcii podala ministerka školstva Michelle Donelanová.