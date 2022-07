Johnson je odhodlaný zotrvať aj po odstúpení viacerých členov vlády

Na snímke z videa britský premiér Boris Johnson (druhý zľava) vypovedá pred predsedami parlamentných výborov Dolnej Snemovne v Londýne 6. júla 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 6. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu vyhlásil, že zostane vo funkcii aj po tom, ako v stredu podali demisiu ministri financií a zdravotníctva i ďalší členovia vlády. TASR správu prevzala z agentúry AP.povedal Johnson v Dolnej snemovni britského parlamentu.Konzervatívny poslanec Tim Loughton sa ho predtým spýtal, či existujú nejaké okolnosti, za ktorých by odstúpil. Johnson odpovedal, že by to urobil, ak by "cítil", že vláda nemôže pokračovať vo svojej činnosti.Britský minister zdravotníctva Sajid Javid a minister financií Rishi Sunak v utorok večer oznámili, že odstupujú zo svojich funkcií pre nesúhlas s politikou premiéra Johnsona, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov.Javid vo svojom vystúpení okrem iného povedal, žea že už nie je ochotnýtým, že bude pôsobiť v Johnsonovej vláde.uviedol Javid. Po tom, ako naposledy v júni vyjadril pochybnosti o fungovaní vlády, dospel k záveru, že hlavný problém je v osobe premiéra a neverí, že sa to zmení.Premiér oboch odchádzajúcich ministrov bezprostredne nahradil. Následne však svoj odchod z funkcií postupne oznámilo doteraz 16 členov vlády vrátane štátneho tajomníka ministerstva školstva Willa Quincea a námestníčky ministra dopravy Laury Trottovej, ktorí sú zároveň poslancami parlamentu.Quince ako dôvod svojho odchodu uviedol aféru okolo konzervatívneho politika Christophera Pinchera obvineného z obťažovania. Trottová vo svojom vyjadrení napísala, že pre udalosti z posledných mesiacov stratila dôveru vo vládnu politiku. Zdôraznila však, že bude naďalej pôsobiť v parlamente ako poslankyňa Konzervatívnej strany.Na odstúpenie premiéra Johnsona vyzvalo už viacero poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany a jej blízkych médií. Podľa pozorovateľov sa Johnsonovi kritici z radov konzervatívcov zrejme pokúsia zmeniť súvisiace vnútrostranícke pravidlá, aby mohli uskutočniť ďalšie hlasovanie o vyslovení nedôvery a dosiahli tak jeho odchod z premiérskeho postu, píše agentúra DPA.Johnson už v júni prežil hlasovanie o nedôvere a podľa platných pravidiel Konzervatívnej strany by sa ďalší takýto pokus mohol konať až o 12 mesiacov.