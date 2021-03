Johnson & Johnson má problémy s výrobou, tvrdí Reuters

Brusel 9. marca (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) informovala Európsku úniu (EÚ), že má výrobné problémy, ktoré môžu ovplyvniť jej plány dodať eurobloku 55 miliónov dávok vakcíny v druhom kvartáli tohto roku. Pre Reuters to uviedol nemenovaný účastník rozhovorov medzi Bruselom a touto americkou firmou.



Spoločnosť údajne minulý týždeň oznámila predstaviteľom EÚ, že je pod tlakom z dôvodu meškajúcich dodávok látok a vybavenia potrebného pre výrobu vakcín, informoval v utorok Reuters.



Nemenovaný zdroj priblížil, že splniť záväzok o dodaní 55 miliónov dávok do konca júna síce nie je podľa J&J nemožné, avšak samotná firma si nie je istá, či sa to podarí.



EÚ si od spoločnosti objednala na tento rok celkovo 200 miliónov dávok očkovacej látky proti koronavírusu, pripomína Reuters.



"Očakávame, že v súlade s dohodou začneme dodávať v druhom štvrťroku 2021 do EÚ 200 miliónov dávok (našej vakcíny)," reagovala firma na otázky Reuters, pričom odmietla komentovať možné oneskorenia dodávok. K správe o možnom meškaní dodávok sa nevyjadril ani hovorca Európskej komisie (EK).



Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok oznámila, že na mimoriadnom zasadnutí 11. marca rozhodne o tom, či schváli očkovaciu látku od (J&J). EÚ má zatiaľ schválené tri očkovacie látky: od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca/Oxford.



Vakcína od J&J však bude prvá, pri ktorej stačí vpichnúť jedinú dávku, a nie dve. Zároveň je jednoduchšie ju skladovať.



Správa agentúry Reuters prichádza v čase, keď EÚ čelí kritike za pomalý priebeh očkovania v porovnaní s Izraelom, Britániou či Spojenými štátmi.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová v pondelok uviedla, že od apríla by EÚ mala dostávať mesačne 100 miliónov dávok vakcín.



Euroblok preberie "v druhom kvartáli v priemere 100 miliónov dávok mesačne, pričom do konca júna dokopy 300 miliónov," povedala Leyenová pre denník Stuttgarter Nachrichten.



K 26. februáru dostala EÚ celkovo 51,5 miliónov dávok očkovacej látky.