Johnson & Johnson začala testovať vakcínu na dospievajúcich

New York 3. apríla (TASR) - Spoločnosť Johnson & Johnson v piatok oznámila, že začala s testovaním svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na dospievajúcich vo veku 16 a 17 rokov, informovala agentúra AP.



Dospievajúcich zahrnú do prebiehajúcej štúdie tejto vakcíny u dospelej populácie, ktorá sa začala v septembri minulého roka, píše AP s odvolaním sa na piatkové vyhlásenia spoločnosti Johnson & Johnson sídliaca v americkom štáte New Jersey.



Testy sa zameriavajú na bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky. Po získaní počiatočných údajov od tejto skupiny dospievajúcich sa testy rozšíria aj na vekové skupinu 12 až 15 rokov.



Medzi prvými boli podľa Johnson & Johnson do testovania zahrnutí dospievajúci v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nasledovať budú tínedžeri v USA, Kanade, Holandsku, Brazílii a Argentíne.