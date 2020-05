Johnson: Karanténne opatrenia budú v Británii najmenej do 1. júna

Londýn 10. mája (TASR) - Karanténne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu v Británii zostanú v platnosti najmenej do 1. júna, oznámil v nedeľu tamojší premiér Boris Johnson.



"Nie je jednoducho správny čas na to, aby sme tento týždeň zrušili opatrenia," uviedol podľa agentúry AFP Johnson v televíznom prejave. Poznamenal však, že od 1. júna sa budú môcť niektoré deti vrátiť do základných škôl a obchody sa znovu otvoriť.



Podľa agentúry DPA Johnson povedal, že od stredy môžu ľudia začať tráviť viac času mimo svojich domovov; opaľovať sa v miestnych parkoch, cestovať autom či športovať v prírode s ľuďmi zo svojej domácnosti.



Pokiaľ ide o podniky, ako sú hotely a reštaurácie, podľa Johnsona sa nebudú môcť otvoriť skôr ako v júli.



Britský premiér podľa AFP dodal, že ďalšie podrobnosti o tom, čo označil ako "podmienečný plán", budú načrtnuté v pondelok v parlamente.



Ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo Británii takmer 32.000 ľudí.