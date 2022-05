Johnson: Konzervatívci zažili po voľbách náročnú noc

Pracovníci volebnej komisie počas spočítavania hlasov z boxov s hlasovacími lístkami po voľbách 90 členov parlamentu Severného Írska v Belfaste 6. mája 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 6. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok povedal, že jeho Konzervatívna strana zažila po štvrtkových regionálnych voľbách v. Inde však konzervatívci podľa jeho slov zaznamenaliObyvatelia Anglicka, Škótska a Walesu si vo štvrtok volili zástupcov do regionálnych samospráv. Konzervatívci na základe predbežných výsledkov prišli o tri samosprávne londýnske obvody Barnet, Wandsworth a Westminster, kde zvíťazili labouristi.Tí podľa predbežných výsledkov zvíťazili v 40 zo 146 samospráv Anglicka, v ktorých sa vo štvrtok hlasovalo, uvádza na svojej webovej stránke stanica Sky News. Konzervatívci získali 23 samospráv a Liberálni demokrati štyri.Konzervatívci sa podľa Johnsona musia sústrediť na veľké záležitosti, ktoré sú pre voličov dôležité. Patria tam energetická bezpečnosť, zvyšovanie počtu zdravotných sestier a ošetrovateľov a policajtov.Občania Severného Írska si vo štvrtok volili 90 členov parlamentu (Stormont). Hlasy sa v piatok sčítavajú v troch strediskách, z ktorých jedno sa nachádza v hlavnom meste Belfast.Predvolebné prieskumy favorizovali proírsku nacionalistickú stranu Sinn Féin, ktorá by mohla predstihnúť Demokratickú unionistickú stranu (DUP). Tá má v súčasnosti v severoírskom parlamente najviac kresiel.Volebné hlasy začali v piatok sčítavať aj v Škótsku a Walese, kde by konečné výsledky mali byť známe do večera.