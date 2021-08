Johnson má navštíviť Škótsko; so Sturgeonovou sa však nestretne

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 3. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson počas tohto týždňa navštívi Škótsko. So škótskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou sa však nestretne. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.Sturgeonová Johnsona pozvala do svojej oficiálnej rezidencie s cieľom diskutovať o obnove po pandémii ochorenia COVID-19. Podľa informácií BBC sa však toto stretnutie neuskutoční.Johnson premiérke navrhol stretnutie v neskoršom termíne.napísal premiér v liste, do ktorého mala BBC možnosť nahliadnuť.napísal.Sturgeonová v pondelok na Twitteri napísala, že schôdzka s Johnsonom by bola ichuviedla.Johnson má v najbližších dňoch navštíviť Škótsko. Do tejto krajiny má podľa BBC takisto vycestovať aj líder opozičných labouristov Keir Starmer. Bude to prvá premiérova návšteva v Škótsku od januára tohto roka.Škótska národná strana (SNP) vedená Sturgeonovou zvíťazila v májových regionálnych parlamentných voľbách. Sturgeonová opakovane vyhlásila, že v prípade víťazstva v týchto voľbách plánuje uskutočniť ďalšie referendum o nezávislosti Škótska.