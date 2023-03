Johnson mohol zavádzať parlament v spojitosti s večierkami

Londýn 3. marca (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson mohol zavádzať Dolnú snemovňu najmenej pri štyroch príležitostiach v spojitosti s večierkami na Downing Street v čase lockdownu. Uviedol to v piatok v predbežnej správe výbor britského parlamentu, ktorý túto záležitosť vyšetruje. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Výbor, zvolaný na posúdenie záležitostí v oblasti výsad členov britského parlamentu (Committee of Privileges), tieto závery prijal na základe výpovedí svedkov, správ poslaných cez sociálne siete a e-mail a fotografie fotoreportéra Downing Street.



Johnson v minulosti na pôde parlamentu opakovanie poprel, že na viacerých zhromaždeniach v sídle britského premiéra počas lockdownu v rokoch 2020 a 2021 boli porušené pandemické pravidlá. Polícia však Johnsona a ďalšie osoby pokutovala za porušenie lockdownu.



Kauza známa ako partygate vyvolala verejné pobúrenie a v lete minulého roka prispela k odstúpeniu Johnsona z postu britského premiéra.



Johnson má pred výborom vypovedať ešte tento mesiac. Expremiér s tým súhlasil a v piatok uviedol, že v správe výboru nie je nič, čo by potvrdzovalo, že vedome zavádzal parlament. Takisto pre stanicu BBC vyjadril presvedčenie, že vyšetrovanie mu dá za pravdu.